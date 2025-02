Al Milan non basta un lampo di Gimenez, rossoneri fuori dalla Champions League

Milan-Feyenoord 1-1, non basta un lampo del grande ex di serata Gimenez: gli olandesi recuperano e passano il turno, rossoneri fuori dalla Champions. E’ una serata da dimenticare per il Milan, un’uscita di scena amara dalla Champions League nonostante un inizio fulminante. L’espulsione di Theo Hernandez ha condizionato pesantemente il match, trasformando una serata che sembrava promettente in una delusione cocente.

Gimenez illumina San Siro, ma il Milan non chiude il match

Dopo soli 37 secondi, il Milan trova il vantaggio con Santiago Gimenez, bravo a sfruttare una sponda di Thiaw su cross di Pulisic. San Siro esplode, il Feyenoord accusa il colpo e per buona parte del primo tempo il Milan sembra poter controllare il match. Joao Felix è ispirato, sfiora il raddoppio e serve a Theo Hernandez un pallone che si stampa sul palo. I rossoneri non riescono però a concretizzare le occasioni e il Feyenoord resta in partita.

Theo espulso, il Feyenoord la riprende

Il nervosismo gioca un brutto scherzo al Milan. Nel finale di primo tempo Theo Hernandez si prende un’ammonizione evitabile e nella ripresa arriva la svolta decisiva: al 52′, il terzino francese cade in area, per l’arbitro Marciniak è simulazione e arriva il secondo giallo. Milan in dieci uomini e partita completamente stravolta.

Conceicao prova a riorganizzare i suoi, inserendo Bartesaghi per riequilibrare la difesa, ma la squadra si abbassa troppo. Al 71′ Gimenez viene inspiegabilmente sostituito, lasciando Joao Felix come unica punta nel 4-4-1 rossonero. Il Milan fatica a contenere il Feyenoord e all’80’ arriva la doccia fredda: Julian Carranza segna il gol dell’1-1, che condanna i rossoneri all’eliminazione.

Nel finale, Conceicao tenta il tutto per tutto inserendo Abraham e Chukwueze, ma le chance migliori capitano a Thiaw, che non riesce a concretizzare. Il Milan esce così dalla Champions, vedendo sfumare anche gli 11 milioni di euro legati alla qualificazione agli ottavi e il sogno di un possibile derby europeo con l’Inter. Il Feyenoord, invece, attende il sorteggio e affronterà una tra i nerazzurri e l’Arsenal.

