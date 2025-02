Home | Il Parma ha scelto il nuovo Mister: chi sarà e come giocherà

Il Parma ha scelto il nuovo allenatore che andrà a sostituire Fabio Pecchia. Il nome è quello di Cristian Chivu, ex difensore rumeno, classe 1980, con un’esperienza agrodolce nel settore giovanile dell’Inter. Per Chivu, sarà la prima esperienza da tecnico in una squadra professionistica. L’ex giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e avrà il compito di risollevare i crociati da una situazione di classifica complicata.

Chivu ha costruito una carriera da giocatore di alto livello, vincendo titoli nazionali e internazionali con Ajax, Roma e Inter. Con i nerazzurri ha conquistato tre Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League e un Mondiale per club, Chivu ha fatto parte della storica squadra del Triplete guidata da José Mourinho nel 2010.

Dopo il ritiro, Chivu ha intrapreso la carriera da allenatore partendo dalle giovanili dell’Inter, arrivando a vincere lo Scudetto Primavera nel 2022. Il suo calcio è rapido e aggressivo, basato su transizioni veloci e un’importante produzione offensiva. Spesso ha utilizzato il 4-3-3, un modulo che potrebbe adattarsi bene al Parma grazie alla presenza di giocatori come Mihaila, Man, Almqvist e Cancellieri.

L’arrivo di Chivu potrebbe rappresentare una continuità rispetto al gioco proposto da Fabio Pecchia, l’allenatore esonerato. Il rumeno però dovrà riuscire a dare nuovi stimoli alla squadra, migliorando la fase offensiva senza sbilanciare troppo l’equilibrio tattico.

L’obiettivo sarà conquistare i punti necessari per la salvezza in un finale di stagione difficile, ma con la classifica che offre ancora molte speranze al Parma, staccato di un solo punto dall’Empoli. Ora Chivu avrà la possibilità di dimostrare il suo valore nel calcio professionistico, puntando su idee chiare, carattere e mentalità vincente.

