La Juventus "rinata" ora punta al mercato: obiettivi e posizioni in bilico

La Juventus è rinata con una bella serie di vittorie, e dopo aver battuto l’Inter la società è sempre più convinta di proseguire nel suo percorso di rafforzamento. L’intenzione è di puntare in modo deciso su Randal Kolo Muani anche per la prossima stagione.

Mercato #PSG : La Juventus Turin augmente son offre pour conserver Randal Kolo Muani 👉 https://t.co/nuRF3rywin pic.twitter.com/G6ADm5IZsZ — MadeInFOOT (@madeinfoot) February 18, 2025

L’attaccante francese, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, ha acceso l’entusiasmo a Torino, soprattutto dopo la giocata decisiva che ha deciso il derby d’Italia contro l’Inter. Grazie a un inizio travolgente con cinque gol nelle prime tre partite, la dirigenza bianconera sembra ormai decisa a confermarlo.

La trattativa tra Juventus e Psg per il rinnovo del prestito è già a uno stadio avanzato. L’intesa tra le due società prevede un nuovo prestito oneroso, leggermente più costoso rispetto all’attuale, con un pagamento di 6 milioni di euro per la prossima stagione. L’accordo finale prevede poi il riscatto definitivo nel giugno 2026 per una cifra di 45 milioni di euro.

Juventus, due possibili cessioni per finanziarsi

Questo piano di pagamento dilazionato rende l’operazione più sostenibile per la Juventus, che potrebbe finanziare l’affare con una cessione importante. I principali indiziati a lasciare Torino sarebbero Dusan Vlahovic, ormai ai margini del progetto bianconero, e Andrea Cambiaso, che ha diversi estimatori sul mercato.

L’arrivo di Kolo Muani ha relegato Vlahovic in una posizione secondaria. L’attaccante serbo, che ha faticato a imporsi con continuità, potrebbe essere sacrificato per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi. Anche Cambiaso, una delle rivelazioni della stagione, potrebbe essere ceduto per generare un’importante plusvalenza e contribuire al finanziamento dell’operazione.

La Juventus, quindi, si muove con decisione per costruire il futuro attorno a Kolo Muani, un giocatore che ha già conquistato la fiducia della dirigenza e dello staff tecnico. Resta ora da capire quali saranno le mosse definitive per chiudere l’operazione e come cambierà l’attacco bianconero nella prossima stagione.

