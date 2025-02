L’Inter batte il Genoa di “corto muso” e guadagna momentaneamente la vetta della classifica

Inter-Genoa 1-0, i nerazzurri superano con fatica un Grifone arcigno a San Siro: la risolve Lautaro Martinez correggendo in rete un calcio d’angolo. L’Inter fatica a trovare ritmo e incisività, ma alla fine conquista tre punti d’oro contro un Genoa battagliero. A risolvere la sfida è Lautaro Martinez, autore del gol decisivo che porta la squadra di Simone Inzaghi alla vittoria per 1-0. Con questa rete, il capitano nerazzurro raggiunge la doppia cifra in campionato, siglando il suo decimo gol stagionale.

La differenza, ancora una volta, la fa una palla inattiva: l’Inter si conferma letale sui calci d’angolo, realizzando la nona marcatura da corner in questa Serie A. Grazie a questo successo, Inzaghi si mette alle spalle la sconfitta nel derby d’Italia e conquista, almeno momentaneamente, il primo posto in classifica, portandosi a +1 sul Napoli in attesa della sfida dei partenopei contro il Como.

Un primo tempo bloccato

La partita comincia con qualche minuto di ritardo a causa di un problema al collegamento VAR con Lissone. Un avvio a rilento non solo per la tecnologia, ma anche per i padroni di casa: l’Inter macina gioco senza riuscire a sfondare il muro difensivo del Genoa.

I liguri restano compatti e tentano qualche sporadica sortita offensiva, rendendo il primo tempo privo di emozioni forti. L’unico evento rilevante è l’infortunio di Correa, costretto a lasciare il campo per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Inzaghi sceglie di non bruciare uno slot e rinvia l’ingresso di Taremi alla ripresa.

La svolta firmata Lautaro

Il secondo tempo si apre con un’Inter più determinata, anche se le occasioni latitano. Un primo squillo arriva con una spettacolare rovesciata di Pavard respinta in volo da Leali. I cambi di Inzaghi portano nuova energia, con Barella che sfiora il gol colpendo la traversa con un bolide dalla distanza.

Il momento decisivo arriva al 70’: calcio d’angolo per l’Inter, Lautaro Martinez anticipa tutti sul primo palo e gira verso la porta. Una deviazione di Masini è fatale per il Genoa, e la palla finisce in rete per l’1-0. San Siro esplode.

Brividi finali ma l’Inter resiste

Nonostante lo svantaggio, il Genoa ha l’occasione per pareggiare subito con il diciottenne Venturino, che però non riesce a impattare il pallone con forza sotto porta. Nei minuti finali, Taremi cerca il colpo del ko, ma Leali si oppone ancora.

Il Genoa tenta l’ultimo assalto, ma il match si chiude con l’Inter che riesce a contenere l’arrembaggio rossoblù, complice anche un fallo di Ekuban su Martinez nell’ultima azione pericolosa.

Verso la sfida scudetto

Con questa vittoria, l’Inter si prepara al meglio per i prossimi impegni cruciali: prima la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, poi il big match di sabato contro il Napoli al Maradona, che potrebbe essere decisivo per la corsa scudetto.

Il risultato contro il Genoa non scaccia tutti i dubbi sulla prestazione dei nerazzurri, ma i tre punti restano l’unica cosa che conta. Lautaro e compagni sono di nuovo in testa: la volata per il titolo è ufficialmente lanciata.

