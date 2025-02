Colpo grosso del Como con il Napoli, battuto al Sinigaglia: e l’Inter ringrazia

Como-Napoli 2-1, colpaccio dei lariani che battono i partenopei davanti al pubblico di casa in festa: Conte perde il primato in classifica. Il Como firma l’impresa e batte il Napoli 2-1 nello scontro della 26ª giornata di Serie A, regalando ai tifosi lacustri una vittoria storica. La squadra di Fabregas, con una prestazione intensa e ben organizzata, ha saputo sfruttare le indecisioni della difesa partenopea, condannando la formazione di Conte alla quarta partita consecutiva senza successi.

La sconfitta ha un peso significativo per il Napoli, che dopo il successo dell’Inter contro il Genoa si vede scavalcato in vetta alla classifica. Il momento complicato per gli azzurri si riflette non solo nel risultato, ma anche nella difficoltà a mantenere il controllo della gara, nonostante il ritmo frenetico imposto fin dai primi minuti.

Primo tempo: autogol di Rrahmani e risposta di Raspadori

La gara si sblocca al 23′, con un episodio incredibile: sotto la pressione alta del Como, Rrahmani effettua un retropassaggio avventato e potente, cogliendo Meret fuori posizione. La palla si infila in rete e regala ai padroni di casa l’inatteso vantaggio.

Il Napoli, scosso dall’autogol, trova il pareggio quindici minuti dopo. Da Cunha sbaglia un appoggio rischioso verso Kempf, il quale controlla male e si fa soffiare il pallone da un rapidissimo Raspadori. L’attaccante azzurro, solo davanti a Butez, non sbaglia e firma l’1-1.

Le squadre continuano a battagliare fino al termine della prima frazione, ma senza creare ulteriori occasioni da rete. Il Napoli prova a sfruttare le palle inattive, ma la difesa del Como regge bene.

Secondo tempo: decide Diao, Napoli a mani vuote

Nella ripresa, il Como rientra in campo con maggiore determinazione, schiacciando il Napoli nella propria metà campo. Nonostante il dominio territoriale, Meret non è chiamato a grandi interventi.

Conte prova a cambiare le carte in tavola con gli ingressi di Anguissa e Simeone, al posto di Billing e Lukaku. L’unico squillo partenopeo arriva con McTominay, servito da Raspadori, ma Butez si supera e salva il Como.

Al 74′, i padroni di casa colpiscono con una splendida azione orchestrata da Nico Paz, protagonista assoluto della ripresa. Il talento argentino trova il taglio perfetto di Diao, che col destro piazza la palla alle spalle di Meret: 2-1 per il Como.

Nonostante le mosse offensive di Conte nel finale, il Napoli non riesce a creare pericoli concreti. Al triplice fischio, il Como festeggia un successo preziosissimo, mentre gli azzurri escono dal campo con l’amarezza del sorpasso in classifica.

Leggi anche: