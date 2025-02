Hellas Verona-Fiorentina, le probabili formazioni: Palladino ritrova Kean in attacco

Hellas Verona-Fiorentina probabili formazioni, sfida delicata al Bentegodi per la 26ª giornata di Serie A: gialloblu e gigliati si affrontano oggi alle ore 15, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre. Il Verona, in piena lotta per non retrocedere, arriva da due sconfitte consecutive contro Atalanta e Milan. I gialloblù cercano un risultato positivo per risollevare la classifica e guadagnare ossigeno prezioso.

La Fiorentina, dal canto suo, ha rallentato la corsa verso l’Europa dopo le battute d’arresto contro Inter e Como. Mister Palladino vuole subito invertire la rotta e tornare ai tre punti per non perdere terreno nella corsa alle posizioni europee.

Le scelte degli allenatori

Verona

L’allenatore Zanetti deve fare i conti con l’assenza dello squalificato Bradaric. In difesa, spazio a Dawidowicz, Coppola e Valentini, con Oyegoke a destra e Tchatchoua a sinistra. A centrocampo, confermato Niasse accanto a Duda. In avanti, l’unico sicuro del posto è Suslov, mentre Kastanos e Sarr partono favoriti nel ballottaggio con Livramento e Mosquera.

Fiorentina

Diverse assenze pesano anche per la Fiorentina. Palladino schiera Parisi per sostituire lo squalificato Gosens. In mediana, dove manca ancora Adli, ci saranno Cataldi e Mandragora. Problemi anche sulla trequarti, con Gudmundsson e Colpani indisponibili: alle spalle dell’unica punta Kean, agiranno Zaniolo, Beltran e Folorunsho.

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Oyegoke, Niasse, Duda, Tchatchoua; Suslov, Kastanos; Sarr.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean.

