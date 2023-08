Mancini è il nuovo ct dell’Arabia Saudita: ora è ufficiale

Roberto Mancini sarà il nuovo tecnico della Nazionale dell’Arabia Saudita. In giornata è arrivata anche l’ufficialità dopo le voci insistenti dei giorni scorsi. Il ct si lancia in una nuova avventura internazionale.

Leggi anche: Nasce l’Italia di Spalletti: rivoluzione in vista

Leggi anche: Mondiali Basket: Italia battuta dalla Repubblica Dominicana 87-82

Mancini in Arabia Saudita

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. L’offerta irrinunciabile degli sceicchi ha convinto il mister a tentare l’avventura. Archiviata e abbandonata la Nazionale Italiana, ora si apre un nuovo capitolo per l’ex giocatore della Lazio, impegnato nella difficile missione di portare il calcio saudita in alto. Il primo obiettivo sarà ben figurare nella prossima Coppa d’Asia e far crescere il movimento in accordo con il governo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Roberto Mancini richiama i proprio giocatori nel corso di una partita della Nazionale (Photo by Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)

I dettagli del contratto di Mancini

Yasser Al Misehal, capo della Federazione saudita, presenterà l’allenatore italiano domani alle 16:00 in un albergo di Riyad. Per Mancini contratto da 25 milioni di euro all’anno fino al 2027. Nel breve periodo ci sono già due obiettivi importanti come la Coppa d’Asia in programma a gennaio in Qatar, dove si attendono migliaia di tifosi dei falconi verdi. Nei prossimi mesi inizieranno anche le qualificazioni per i Mondiali, occasione per ripetere in terra americana le buone prestazioni dell’anno scorso sempre in Qatar. Poi c’è da considerare la Coppa d’Asia del 2027 (anno in cui scadrà il contratto del Mancio) che si disputerà proprio in Arabia Saudita davanti al pubblico di casa.

Leggi anche: Napoli, Gabri Veiga che beffa: ha scelto l’Al-Ahli