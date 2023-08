Luciano Spalletti sa già che impronta dare alla sua Italia. Il tecnico vuole proporre un calcio offensivo rinnovando anche le scelte. Ecco da dove riparte la nostra Nazionale azzurra.

La nuova Italia di Spalletti

La nuova Italia riparte da Luciano Spalletto dopo l’avventura finita male con Mancini. La Nazionale avrà qualche elemento di continuità,ma soprattutto un modulo collaudato. L’ex mister del Napoli vuole scommettere sul 4-3-3, uno schema che ha portato uno scudetto e che in azzurro è stato sviluppato anche da Mancini. Gli Azzurri proporranno un calcio offensivo, a differenza di quanto vedere dal Mancio negli ultimi mesi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Tonali in azione durante Francia-Italia U21 (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images)

I giocatori in rampa di lancio

I punti fermi a centrocampo saranno Tonali, Barella e Frattesi. In avanti Politano è un uomo di fiducia di Spalletti, mentre Zaniolo potrebbe ritornare nel giro magari da riserva. Il rilancio in Italia di Scamacca con l’Atalanta sarà da seguire per il futuro della Nazionale, per ora ancorata a Retegui (Immobile in bilico). Potrebbero rimanere fuori dal giro invece Bonucci, Verratti e Jorginho.

