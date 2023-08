Ruslan Malinovskyi è molto vicino al ritorno in Serie A: c’è l’accordo tra Genoa e Marsiglia per il trasferimento del trequartista ucraino. Adesso manca solamente l’ok definitivo del giocatore. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ruslan Malinovskyi in azione durante Inghilterra-Ucraina. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Ruslan Malinovskyi è molto vicino a un ritorno in Serie A: Genoa e Marsiglia hanno infatti trovato un accordo per il suo trasferimento sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di giovedì il club francese ha accettato la proposta del Grifone. Manca solamente l’ok definitivo del trequartista ucraino classe 1993, che nel campionato italiano ha già vestito la maglia dell’Atalanta.

I numeri di Malinovskyi

L’acquisto di Ruslan Malinovskyi sarebbe un ottimo affare per il Genoa, che appena promosso in Serie A vuole portare una rosa competitiva per la salvezza. Nel reparto offensivo spiccano anche gli arrivi di Retegui e Messias.

Nel gennaio del 2023 si è trasferito dall’Atalanta al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto. Con l’OM ha collezionato 20 presenze in Ligue 1 e 3 in Coupe de France, con 2 gol e 1 assist. Con i bergamaschi invece ha totalizzato 23 gol e 24 assist in 115 presenze complessive.