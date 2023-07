Dopo aver riconquistato la Serie A in una sola stagione, il Genoa ha piazzato anche un bel colpo di mercato: Mateo Retegui ha terminato le visite mediche e firmerà a breve il nuovo contratto con il Grifone. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Mateo Retegui si riscalda poco prima della gara di Nations League tra Italia e Olanda

Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante ha svolto in mattinata le visite mediche e firmerà a breve il nuovo contratto che lo legherà al club rossoblù. Un bel colpo di mercato messo a segno dal Grifone, che dopo aver riconquistato la Serie A in una sola stagione vuole mettere il turbo e rimanere nel campionato maggiore.

L’accordo trovato tra Genoa e Boca Juniors è sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra pari a circa 15 milioni di euro. All’uscita dalle visite mediche, Retegui ha così dichiarato: “”Sono contento di essere qui con voi, è un’opportunità grande per me. È un onore essere qui. Un abbraccio e ci vediamo presto”.

Non solo Retegui

Il Genoa vuole rinforzare la rosa in vista del ritorno in Serie A della prossima stagione. Come riportato da Il Secolo XIX, i rossoblù puntano a chiudere per Soualiho Meité dal Benfica, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Per le fasce invece i nomi più caldi sono quelli di Emanuele Valeri e Ridgeciano Haps.