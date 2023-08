Il precampionato ha evidenziato alcune lacune ancora presenti nella rosa di Stefano Pioli, specialmente in difesa. Il reparto arretrato è anche quello numericamente più scoperto dopo l’addio di Matteo Gabbia ceduto in prestito al Villarreal. Proprio per questo motivo i dirigenti rossoneri stanno seguendo sul mercato diversi profili tra cui spiccano i nomi di Koulierakis del PAOK Salonnicco e Pellegrino, difensore argentino del Platense.

Due operazioni abbastanza diverse tra loro ma che riguardano due centrali difensivi dall’assoluto potenziale, soprattutto il greco Koulierakis – considerato tra i più forti del proprio campionato – a soli 19 anni rappresenta un investimento totalmente in linea con la politica voluta da Red Bird. L’ostacolo più grande, afferma Di Marzio a Sky, è la valutazione fatta dal PAOK che difficilmente scenderà sotto i 10 milioni di euro per il cartellino del proprio centrale difensivo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Marco Pellegrino è il secondo nome

Leggermente sotto nelle preferenze di Moncada c’è Marco Pellegrino, classe 2002 italo-argentino, per cui il Milan ha in programma un incontro con il presidente del Platense in arrivo in Italia nelle prossime ore. Per arrivare al giovane sudamericano potrebbe servire una spesa inferiore, la sua clausola rescissoria è di 5 milioni, anche considerando il contratto in scadenza nel 2024 con l’attuale club. Le prossime ore potrebbero portare novità interessati per il Diavolo che intanto oggi saluta forse definitivamente Charles De Ketelaere in procinto di firmare con l’Atalanta.