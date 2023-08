Un nuovo nome scalda il mercato del Milan: è stata imbastita una trattativa per Marco Pellegrino, difensore classe 2002 dell’Atletico Platense. Il presidente del club argentino potrebbe presto volare in Italia per chiudere l’operazione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Geoffrey Moncada a Milanello per l’amichevole Milan-Lumezzane. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Torna a ruggire il mercato rossonero. Gli occhi di Moncada e Furlani si sono catapultati su Marco Pellegrino, difensore classe 2002 in forza all’Atletico Platense. E’ intenzione della dirigenza – infatti – rinforzare il reparto difensivo il vista della prossima stagione.

In questo momento il Diavolo sta valutando approfonditamente il profilo del giocatore, per capire se decidere di affondare il colpo o meno. I contatti tra le due società sono stati avviati e il presidente del club argentino potrebbe presto volare in Italia per definire il trasferimento.

Alla scoperta di Marco Pellegrino

Classe 2002, Marco Pellegrino è un difensore centrale cresciuto nell’Atletico Platense. Con il club argentino ha esordito lo scorso marzo (2023), totalizzando 17 presenze e 1 gol. E’ dotato di una buona struttura fisica e di un’ottima capacità in fase di impostazione. Il Milan lo acquisterebbe come giocatore utile per il presente, ma anche e soprattutto come investimento per il futuro.