La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Facundo Gonzalez, giovane talento che andrà a rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il centrale uruguayano potrebbe iniziare nella Primavera della Juventus ad inizio stagione.

La presentazione di Facundo Gonzalez

La Juventus ha messo a segno un grande colpo di mercato, assicurandosi Facundo Gonzalez, giocatore ricercato anche dalle big europee tra cui l’Atletico Madrid. “Felicissimo, molto emozionato e senza cadere nella realtà di essere riuscito a raggiungere un club della grandezza come la Juventus. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto quotidiano delle persone che sono con me” ha dichiarato il ragazzo che ha siglato un contratto fino al 2026 con la Vecchia Signora. Il classe 2003 è stato acquistato dal Valencia e si aggregherà nei prossimi giorni al gruppo bianconero per conoscere i compagni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Facundo Gonzalez mostra la sua nuova maglia della Juventus (Photo by Chris Ricco – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Le caratteristiche di Facundo Gonzalez

Facundo Gonzalez è cresciuto nella cantera del Valencia, senza tuttavia mai riuscire ad esordire in Liga. Ha percorso tutta la trafila passando delle giovanili dell’Espanyol per poi militare nel Valencia B. L’ultimo mondiale U20 lo ha consacrato sui grandi palcoscenici consentendogli di sollevare il titolo in finale contro l’Italia. Proprio in quell’occasione ha attirato gli occhi dell’Atletico Madrid e della Juventus che è riuscita a strappare il sì del giocatore. E’ un centrale forte fisicamente e che supera il metro e novanta, bravo in impostazione e aggressivo in marcatura. In patria lo paragonano già a Gimenez, mentre Allegri potrebbe impiegarlo in futuro in coppia con Gatti per dare spessore ad un reparto che necessita di nuova linfa.

