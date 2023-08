Tutto definito per il passaggio di Charles De Ketelaere all’Atalanta, il fantasista belga lascia il Milan dopo appena una stagione con il ruolino imbarazzante di 40 presenze e un solo assist. Colpo da 29 milioni di euro potenziale da parte della Dea che verserà 3 milioni di euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 23 più 4 di bonus.

Tra mercoledì e giovedì l’ex Bruges si sottoporrà alle visite mediche per rendere ufficiale il proprio trasferimento all’Atalanta. Prosegue dunque in Serie A la carriera di Charles De Ketelaere che dopo l’annata al Milan sarà alla ricerca di riscatto a pochi chilometri dal suo recente passato. L’esordio del classe 2001 con il club nerazzurro avverrà il prossimo 20 agosto contro il Sassuolo al Mapei Stadium.(CONTINUA DOPO LA FOTO)

Cherles De Ketelaere si allena a San Siro prima della gara di campionato tra Milan e Hellas Verona

Demiral verso l’Arabia

Per quanto riguarda il mercato in uscita sta prendendo forma l’addio di Demiral da Bergamo: l’ex Juventus è infatti ad un passo dal trasferimento all”Al-Ahli di Ibanez, Firmino e Kessié. In caso di partenza ufficiale del difensore turco la Dea si concentrerà sul profilo di Hien del Verona, seguito in passato anche da Giuntoli alla Juventus. In uscita anche il nome di Duvan Zapata: l’attaccante colombiano è attualmente diventato un obiettivo della Roma che continua a seguire anche Marcos Leonardo del Santos.