Mancini a rischio esonero in Arabia Saudita, dove potrebbe allenare dopo

Mancini a rischio esonero da Ct dell’Arabia Saudita: dove potrebbe allenare dopo l’addio alla nazionale araba. L’avventura del tecnico jesino come commissario tecnico dell’Arabia Saudita sembra essere arrivata a un punto critico: i risultati faticano ad arrivare e la qualificazione ai Mondiali appare sempre più lontana. A poco più di un anno dalla sua nomina, l’ex ct della Nazionale italiana è a rischio esonero. Il recente 0-0 contro il Bahrein è solo l’ultimo di una serie di passi falsi che stanno mettendo in pericolo la partecipazione saudita alla prossima Coppa del Mondo.

🇸🇦 The Saudi Federation has reached a conviction to dismiss Saudi national team coach "Mancini" .. and the same sources confirmed the imminent return for French coach "Renard"



Via: @RiyadahScoop #AsianQualifiers #GreenFalcons pic.twitter.com/uj73k3NFBT — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) October 17, 2024

Attualmente, l’Arabia Saudita è terza nel suo girone di qualificazione, a pari punti con l’Australia ma indietro per una differenza reti sfavorevole. Con il Giappone già lanciato verso il primo posto, la lotta per l’accesso ai Mondiali si riduce a una sfida a due per il secondo posto disponibile. Sotto la guida di Mancini, la squadra ha ottenuto solo una vittoria, contro l’Indonesia, a cui si aggiungono due pareggi e una sconfitta contro i giapponesi.

Oltre alle difficoltà in campo, Mancini ha mostrato segni di tensione. Negli ultimi tempi, ha avuto alcuni scambi polemici con la stampa e i tifosi: prima con un giornalista giapponese, al quale ha risposto con una battuta sul suo conto in banca, e poi con un tifoso saudita, manifestando disappunto verso le critiche. A peggiorare la situazione, ci sono state frequenti critiche rivolte alla Saudi Pro League, lamentando l’aumento dei giocatori stranieri nel campionato, che riduce le opportunità per i calciatori locali.

Le voci di un possibile esonero di Mancini si fanno sempre più insistenti. I media locali suggeriscono un possibile ritorno di Hervé Renard, il tecnico che aveva portato l’Arabia Saudita a un buon Mondiale prima di lasciare la panchina. Mancini, in carica dal 27 agosto 2023, poco dopo aver lasciato la guida della Nazionale italiana, resta convinto di poter guidare la squadra ai Mondiali, ma la decisione finale potrebbe spettare alla federazione saudita. (Continua dopo la foto)

Roberto Mancini

Nonostante le difficoltà, Mancini rimane una figura di alto profilo nel panorama calcistico internazionale. Un possibile esonero potrebbe riaprire per lui le porte di alcune panchine prestigiose, soprattutto in Premier League. Tra le opzioni più intriganti c’è un ritorno al Manchester City, club con cui aveva avviato un ciclo vincente. Con Guardiola che potrebbe essere vicino alla fine della sua esperienza, Mancini potrebbe essere uno dei candidati a succedergli. Anche il Manchester United potrebbe cambiare guida a breve, con ten Hag sotto pressione, e la panchina di Old Trafford è sempre ambita.

Un’altra pista interessante riguarda il Newcastle, dove Eddie Howe potrebbe lasciare, lasciando spazio a una scelta degli sceicchi del fondo PIF. Altre opzioni potrebbero includere il Leicester, dove Mancini ha chiuso la sua carriera da calciatore, o addirittura un ritorno alla Sampdoria, club in difficoltà in Serie B. In Italia, le panchine delle grandi squadre sono relativamente stabili, ma un possibile cambiamento potrebbe arrivare dal Milan, dove Fonseca è spesso in discussione. Ovunque vada, Mancini resta un allenatore dal grande prestigio, con un palmarès che include 3 Scudetti, una Premier League e un Europeo.

Leggi anche: