Roberto Mancini sta vivendo un momento terribile sulla panchina dell’Arabia Saudita. Dopo la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Bahrein, terminata 0-0, l’ex ct della nazionale italiana è stato protagonista di un acceso diverbio con un tifoso, scatenando nuove critiche da parte dei media e del pubblico sauditi.

Roberto #Mancini sempre più in bilico. Il CT dell’#ArabiaSaudita è stato oggetto dell’ennesima contestazione e stavolta non ha retto lasciandosi andare a un gesto di stizza nei confronti di un tifoso. L’Arabia Saudita ha pareggiato 0-0 il match contro il Bahrein valido per le… pic.twitter.com/aC12rz8bIw — FANTASYTEAM (@fantasyteamit) October 16, 2024

Un video che immortala l’episodio ha rapidamente fatto il giro del web, evidenziando la crescente tensione attorno al tecnico. Dal suo arrivo alla guida della nazionale saudita, Mancini ha ottenuto solo una vittoria nel Girone C delle qualificazioni della confederazione asiatica, contro l’Indonesia.

Le altre prestazioni sono state piuttosto deludenti: due pareggi, entrambi caratterizzati da rigori falliti, e una sconfitta contro il Giappone. Attualmente l’Arabia Saudita è al terzo posto, dietro a Giappone e Australia, ma la gara contro il Bahrein era un’occasione per guadagnare punti preziosi in classifica. Dopo la gara, Mancini non ha nascosto la sua frustrazione.

Mancini: “Troppi rigori sbagliati”

“Il problema è uno solo: se non segniamo, non vinciamo. E quando sbagliamo un rigore a ogni partita, tutto diventa più difficile. Come risolverlo? Non lo so”. La situazione in classifica e la prestazione deludente della squadra hanno messo seriamente a rischio la posizione dell’ex tecnico della Nazionale italiana.

Il presidente della federazione saudita, Yasser Al Misehal, ha espresso la sua insoddisfazione: “Dobbiamo scusarci con i tifosi che ci supportano. È una situazione inaccettabile, abbiamo fatto solo due punti nelle ultime tre partite casalinghe”. Al Misehal ha anche aggiunto che “verrà presa una decisione”, alimentando le voci su un possibile esonero del tecnico jesino, nonostante il suo contratto da 18 milioni di euro a stagione, valido fino al 2027.

Leggi anche: