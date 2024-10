“Vuoi vedere il mio conto in banca?”. L’ex ct azzurro Mancini sbrocca con il giornalista dopo il ko dell’Arabia Saudita

Roberto Mancini, ex ct della nazionale italiana, non sta attraversando un momento facile alla guida della squadra dell’Arabia Saudita. Dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Giappone, nella terza giornata delle Qualificazioni Mondiali asiatiche, l’allenatore si è mostrato visibilmente amareggiato. A segno per il Giappone è stato l’ex laziale Daichi Kamada, che ha contribuito a peggiorare la situazione per la squadra di Mancini, già sotto pressione.

Durante la conferenza stampa post-partita, un giornalista giapponese ha rivolto una domanda che ha scatenato l’irritazione di Mancini. “Lei riceve uno stipendio molto alto ma la sua squadra non si comporta bene in campo,” ha osservato il cronista. L’allenatore italiano, visibilmente stizzito, ha replicato in maniera sorprendente: “Vuoi vedere il mio conto in banca?”. Una risposta che ha lasciato il giornalista senza parole e ha evidenziato la tensione del momento.

Mentre la nuova Italia guidata da Luciano Spalletti sta ritrovando slancio e convinzione, Mancini sta faticando a ottenere risultati positivi con la nazionale saudita. La pressione è alta, soprattutto dopo l’investimento fatto per portare l’ex ct azzurro a guidare la squadra. Tuttavia, questo battibecco in conferenza stampa riflette il nervosismo di Mancini in una fase complicata della sua carriera.

