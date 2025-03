Malore prima dell’allenamento di calcio, 14enne muore improvvisamente – Tragedia a Napoli dove ieri sera, 26 marzo 2025, un ragazzino di 14 anni è morto prima di iniziare gli allenamenti. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, i militari del nucleo operativo e quelli di Napoli Stella sono intervenuti in una scuola calcio, in strada comunale Selva Cafaro del capoluogo campano. Diego De Vivo, questo il nome del giovane, purtroppo non c’è più. (continua a leggere dopo le foto)

Malore prima dell’allenamento di calcio, 14enne muore improvvisamente

Un ragazzo di 14 anni è morto ieri sera, colto da malore prima dell'inizio di un allenamento in una scuola calcio a Napoli, in strada comunale Selva Cafaro. Lo riferiscono i carabinieri di Napoli. La salma del giovane è in questo momento a disposizione della Procura di Napoli che ha aperto un'inchiesta e disporrà l'autopsia.

La salma ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico

La salma ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico. “Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!”, è il post del Cantera Napoli che saluta il giovane e dove amici e compagni di squadra ricordano Diego De Vivo. Non sono chiare la cause del malore, le notizie al momento sono ancora poche.

