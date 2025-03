Addio a un pezzo di storia del nostro paese: è morto il re dei biscotti italiani – Lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana: il re dei biscotti italiani, che nel 2021 era stato anche nominato Cavaliere del Lavoro, si è spento nella notte. (continua a leggere dopo le foto)

È venuto a mancare a 92 anni Giuseppe Vicenzi, un nome di spicco nel panorama dolciario italiano. Conosciuto come il "re dei biscotti", Vicenzi ha trasformato l'azienda di famiglia in un'icona del settore alimentare, rilanciando marchi noti come Grisbì e Mr. Day.

Nella metà del Novecento, Giuseppe Vicenzi si è messo al timone dell’impresa, avviando una strategia di espansione e diversificazione nel settore alimentare che ha conquistato non solo gli italiani ma anche clienti internazionali. Anche negli ultimi anni, nonostante l’età, era solito trascorrere le sue giornate tra le mura aziendali. In una intervista concessa al Corriere del Veneto in occasione dei suoi 90 anni, Vicenzi aveva dichiarato: «Una volta andavo in azienda alle 8.30, ora mi prendo con calma. Il sabato mattina diventa un’occasione per un caffè con i manager. L’azienda è sempre stata il fulcro della mia vita».

