Macchina sfonda la vetrina di un bar pieno di clienti: dramma in Italia

Sono diversi i feriti dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 22 gennaio 2024, intorno alle 9:30. Due macchine si sono scontrate e una di queste è finita per sfondare la vetrina di un bar. La vettura è piombata nel locale e ha travolto alcuni clienti che ora si trovano in ospedale.

Torino, auto sfonda la vetrina di un bar

Una Fiat Punto e una Jeep Compass si sono scontrate questa mattina all'angolo tra via De Maistre e via Pisacane a Torino. La Jeep, deviata dall'urto, è entrata nel locale all'angolo, il "Reby&Gaia café" sfondando la vetrina. Subito sono arrivati sul posto 118 e polizia, oltre che i vigili del fuoco. Nell'incidente sono state coinvolte anche due auto che erano in sosta. Sono diversi i feriti che si trovavano all'interno del locale quando l'auto è piombata su di loro.

Cinque feriti nell’incidente

Nel momento in cui la Jeep ha sfondato la vetrina, alcuni clienti erano seduti a un tavolino e un altro stava uscendo dalla porta quando è stato travolto. I 5 feriti in tutto sono stati tutti trasportati in ambulanza al Cto: i due conducenti delle auto e tre clienti del bar. Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita. Tutti sono stati ricoverati in codice giallo, tranne uno dei clienti, in codice verde.

La testimonianza di Simona

Ora ci saranno grossi guai per il bar, che dovrà sistemare i danni provocati dall’incidente. “L’auto è entrata mentre i clienti facevano colazione. Uno dei clienti stava uscendo ed è stato sbalzato contro il bancone, è in ospedale con altre cinque persone. Tra queste anche mia madre, era dietro al bancone, per la paura ha la pressione molto alta e dolore al petto, forse un infarto”, ha raccontato Simona, la figlia del titolare. “Non è chiaro, sembra si tratti di mancata precedenza e alta velocità, per ora sappiamo solo quanto accaduto dentro, si sono staccati pezzi di muro, danneggiato il termosifone e il bar è allagato, neanche la serranda possiamo chiudere”, ha aggiunto Simona, come riporta La Repubblica.