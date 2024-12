“Il fumo dal cofano, poi le fiamme”: auto prende fuoco in autostrada, poi l’assurda scoperta –Una vicenda davvero inquietante, che avrebbe potuto avere risvolti ancora più drammatici. Un automobilista ha visto la sua vettura andare in fumo venti minuti prima della mezzanotte di martedì 17 dicembre. L’autista stava percorrendo l’autostrada A31 Valdastico Sud tra i caselli di Agugliaro e Noventa Vicentina. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Macchina prende fuoco in autostrada, poi l’assurda scoperta

Era nuova di zecca, l’aveva comprata solo due mesi fa ma il suo gioiellino, un’auto ibrida, è stato completamente distrutto dalle fiamme. L’incendio, come dicevamo, è avvenuto in A31. L’autista alla guida della sua vettura ad alimentazione ibrida stava viaggiando in autostrada, quando ha visto uscire del fumo dal cofano. Spaventato, l’uomo si è fermato in una piazzola di sosta e mentre è uscito dall’auto per andare a controllare il cofano, il mezzo è stata completamente avvolto dalle fiamme. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto nella notte in Italia: la zona colpita

Leggi anche: Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.6: è allerta tsunami

Macchina ibrida prende fuoco in autostrada: era stata appena acquistata

L’autista, come dicevamo, dopo essersi accorto che qualcosa non andava, si è fermato in una piazzola di sosta. A quel punto ha fatto in tempo a scendere dalla macchina per controllare da dove proveniva il fumo. A quel punto sono divampate le fiamme e l’automobilista è stato costretto a chiamare i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio, ma non a salvare l’auto nuova che è andata completamente distrutta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva