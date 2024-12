Lutto nel ciclismo: morto il leggendario campione che aveva vinto tutto

Il mondo del ciclismo si unisce per l’ultimo saluto al suo “Imperatore”: due Mondiali e 367 vittorie, un dominio assoluto e una carriera leggendaria. Rik van Looy, indimenticabile campione belga, si è spento serenamente tra il 17 e il 18 dicembre all’età di 90 anni. Nato a Grobbendonk nel 1933, Van Looy ha scritto pagine indimenticabili nella storia del ciclismo, dominando le corse tra gli anni ’50 e ’60 e diventando un’icona assoluta dello sport.

Se ne è andato a quasi 91 anni Rik Van Looy, due volte campione del mondo e ciclista più vincente degli anni Sessanta o se vogliamo il ciclista più vincente prima di Eddy Merckx pic.twitter.com/VgDZFN1tsz — StoriaDelloSport (@Storia_Sport) December 18, 2024

Van Looy resta l’unico ciclista ad aver vinto tutte le 8 classiche originali, comprese le cinque Monumento: tre volte la Parigi-Roubaix, due volte il Giro delle Fiandre e una volta ciascuna la Milano-Sanremo, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia.

A queste si aggiungono trionfi in gare leggendarie come la Freccia Vallone, la Parigi-Bruxelles e la Parigi-Tours, un risultato che ne certifica la straordinaria completezza. Van Looy vinse il titolo iridato nel 1960 e nel 1961, ma nel 1963 fu al centro di un episodio controverso.

A Ronse, mentre correva per conquistare la terza maglia iridata, fu superato sul traguardo da Benoni Beheyt, suo gregario, che ignorò gli ordini di squadra e lo lasciò con un argento amaro. Conclusa la carriera nel 1970, Van Looy non abbandonò mai la bicicletta.

Il mitico atleta si impegnò come direttore sportivo e contribuì a formare nuove generazioni di corridori attraverso la sua scuola di ciclismo. Il suo amore per questo sport lascia un’eredità incancellabile. Rik van Looy, soprannominato l’”Imperatore di Herentals“, non sarà dimenticato: la sua storia continuerà a ispirare il mondo del ciclismo.

Ciclismo, le vittorie che hanno creato il mito di Rik van Looy



Coppa del Mondo: 1960 e 1961

Campionato Belga: 1958 e 1963

Parigi-Roubaix: 1961, 1962 e 1965

Giro delle Fiandre: 1959 e 1962

Milano-Sanremo: 1958

Liegi-Bastogne-Liegi: 1961

Giro di Lombardia: 1959

Gand-Wevelgem: 1956, 1957 e 1962

Parigi-Bruxelles: 1956 e 1958

Parigi-Tours: 1959 e 1967

Freccia Vallone: 1968

Tour de France: 7 vittorie di tappa e classifica a punti 1963

Giro d’Italia: 12 vittorie di tappa e classifica delle montagne 1960

Vuelta di Spagna: 18 vittorie di tappa e classifica a punti 1959 e 1965

