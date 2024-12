Grave incidente per la leggenda del ciclismo: deve essere operato

In pochi hanno segnato la storia del ciclismo mondiale come lui è stato capace di fare. Soprannominato “il Cannibale” per la sua forza e la sua abitudine di non lasciare nemmeno le briciole e protagonista di epiche sfide con il nostro Felice Gimondi.

Merckx, brutta caduta in bici: frattura dell'anca, dovrà operarsi https://t.co/ra8l8luQOk — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 9, 2024

Ora uno dei miti principali delle due ruote, Eddy Merckx, che ha compiuto 79 anni, deve combattere una nuova battaglia, dopo essere rimasto vittima di un incidente mentre si trovava in bicicletta a Mechelen, in Belgio. A causa della caduta, il campione belga ha riportato una frattura all’anca e sarà operato.

Merckx è scivolato sull’asfalto mentre pedalava, senza che nessun altro fosse coinvolto nell’incidente. La moglie, Claudine Acou, ha raccontato i dettagli: “È stato un banale incidente, ma Eddy ha avvertito subito un forte dolore. Per fortuna non era da solo, è rimasto lucido e ha capito subito la gravità della situazione”.

Trasportato all’ospedale di Herentals, i medici hanno diagnosticato una frattura all’anca, rendendo necessario un intervento chirurgico per ripristinare la funzionalità dell’articolazione. Non è la prima volta che la leggenda del ciclismo deve fare i conti con un brutto incidente. Nel 2019, Merckx era caduto durante un’uscita in bicicletta nei pressi di Gent, riportando un trauma cranico e lesioni multiple alla schiena, alle ginocchia e all’anca.

All’epoca, il recupero aveva richiesto una lunga riabilitazione, ma non era stato necessario operarlo. Questa volta, invece, la frattura richiederà un intervento chirurgico. Con l’età, i rischi legati alla pratica del ciclismo si fanno più seri, anche per un campione del calibro di Eddy Merckx.

Merckx, famoso per la sua fame di vittorie, ha sempre considerato la bicicletta parte integrante della sua vita, non solo come mezzo per costruire una carriera leggendaria, ma anche come simbolo della sua passione infinita.

Il mondo del ciclismo e i tanti fan del campione si stringono attorno a lui, augurandogli una pronta guarigione. Eddy Merckx ha dimostrato più volte di saper superare ogni sfida, sia sulla strada che nella vita, e c’è da scommettere che anche questa volta affronterà il recupero con lo spirito di un guerriero. Prenditi cura di te, Cannibale: il ciclismo non smette di tifare per te!

