Ciclismo su pista, terribile incidente durante una gara della Coppa del Mondo di Keirin femminile. Il gran finale della 5ª tappa dell’UCI Track Champions League 2024 è stato segnato dalla drammatica caduta che ha coinvolto Katy Marchant (Gran Bretagna) e Alessa-Catriona Pröpster (Germania) durante la semifinale. Le due pistard si sono agganciate, perdendo il controllo delle rispettive biciclette, e sono volate oltre la balaustra, finendo tra il pubblico.

🇬🇧 | CICLISTA SALE DE PISTA Y SE IMPACTA CONTRA EL PÚBLICO



La pedalista británica #KatyMarchant sufrió una fractura de radio y cúbito en su antebrazo, además de dislocarse dos dedos, producto de un impresionante accidente durante la primera ronda de keirin en la Liga de… pic.twitter.com/kGNcJpTk6H — 𝗧𝗵𝗲 𝗠e𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗣𝗼𝘀𝘁 (@MexicoPost) December 9, 2024

Il bilancio è di un braccio rotto per Marchant e contusioni per la tedesca Pröpster, che è uscita dall’incidente sotto shock ma senza gravi conseguenze. Poteva però andare molto peggio, in particolare per la Marchant, per la quale inizialmente si temeva un impatto molto grave alla testa.

L’incidente ha coinvolto anche quattro spettatori che, fortunatamente, non hanno riportato danni molto seri. Dopo l’immediato intervento dei medici presenti al velodromo, le atlete e i tifosi feriti sono stati trasportati all’ospedale per gli accertamenti del caso. Nonostante l’intensità della caduta, si escludono al momento conseguenze peggiori.

A seguito dell’incidente, la direzione di corsa ha deciso di sospendere tutte le gare rimanenti della serata, che includevano le ultime competizioni delle classifiche maschili di Velocità e Endurance. La decisione è stata presa non solo per motivi di sicurezza, ma anche per il clima di shock e preoccupazione che ha coinvolto sia gli atleti che il pubblico presente.

L’evento si è quindi concluso in anticipo. Per quanto riguarda le classifiche, l’Endurance femminile si era già concluso prima dell’incidente, con la britannica Katie Archibald vincitrice della generale. Per la Velocità femminile, la classifica era già definita in favore di Alina Lysenko, che aveva conquistato la vittoria generale prima della sospensione.

Restano in sospeso i risultati delle gare maschili e va verificata la possibile validità delle classifiche alla luce dell’incidente. L’UCI Track Champions League, insieme agli organizzatori, sta ancora valutando se i risultati della serata di venerdì, conclusa prima dell’incidente, possano essere considerati validi per determinare i vincitori finali.

Il comunicato ufficiale dell’UCI, WBD Sports, British Cycling e Lee Valley VeloPark ha confermato l’incidente e ringraziato lo staff medico per la pronta risposta. Le autorità hanno inoltre espresso i migliori auguri di pronta guarigione per le atlete e gli spettatori coinvolti, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli o commenti sull’accaduto.

Il pubblico, pur avendo assistito a una delle gare più attese della stagione, se ne è andato con un misto di preoccupazione e incertezza. Gli appassionati del ciclismo si trovano ora in attesa di ulteriori aggiornamenti sull’esito finale di questa tappa e sulla sicurezza nelle future competizioni.

