Evenepoel rompe il silenzio dopo l’operazione: “Tante fratture, ma tornerò più forte”

Remco Evenepoel si trova di fronte a una dura sfida, questa volta lontano dalle competizioni. Il ciclista belga è stato vittima di un grave incidente durante un allenamento nel Brabante, finendo contro la portiera di un furgone e riportando diverse fratture e contusioni. Trasportato immediatamente all’ospedale Erasmus di Anderlecht, Evenepoel è stato sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare le lesioni.

The comeback starts now.



After a scary accident on training yesterday, I underwent surgery last night and everything went well.



With a fracture to my rib, shoulder blade, hand, contusions to my lungs and a dislocation of my right clavicle which has caused all surrounding… pic.twitter.com/8lyMpau8K6