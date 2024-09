Luca Giurato, la notizia sui funerali poco fa: cosa hanno deciso

Luca Giurato, classe 1939, è morto a Santa Marinella l’11 Settembre 2024 ed è stato un giornalista e conduttore televisivo italiano. La causa del suo decesso è stato un malore improvviso, nello specifico un infarto fulminante. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso sia nel cuore della sua famiglia che dei suoi colleghi. Scopriamo insieme quando e dove si terranno i funerali di Luca Giurato. (Continua a leggere dopo le foto)

Luca Giurato funerali, data e luogo: cosa hanno deciso

Luca Giurato è morto a 84 anni, a Santa Marinella. Il noto giornalista e conduttore italiano è stato colpito da un infarto fulminante. “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”, ha dichiarato la moglie Danieala in lacrime. L’improvvisa notizia della morte del giornalista ha sconvolto gli italiani. Oltre al figlio e alla moglie, il giornalista lascia anche due fratelli, Flavio Giurato, cantautore, e Blasco Giurato, direttore della fotografia e una sorella, Claudia, geologa. Tantissimi i saluti sui social da parte di colleghi e colleghe: da Mara Venier fino ad Antonella Clerici. In queste ore è stata stabilita anche la data dei funerali e il luogo.

