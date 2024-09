Home | Luca Giurato, cosa fa oggi e perché non torna in Tv

Luca Giurato ha fatto la storia della televisione italiana. Giornalista e poi per 15 anni conduttore di Unomattina, tutti se lo ricordano per la sua simpatia e i suoi strafalcioni che sono diventati iconici negli anni. Ma che fine ha fatto? Da qualche anno sembra essere completamente scomparso dalla tv. Luca Giurato oggi vive a Roma, ma da tempo non compare più in televisione. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Chi è Luca Giurato

Nato a Roma il 23 dicembre 1939, Luca Giurato è stato uno dei volti più noti della televisione italiana. Da giovane ha lavorato come giornalista, poi negli anni ’70 è arrivato in Rai, dove inizialmente ha lavorato dietro le quinte come redattore e autore di servizi per vari telegiornali. Poi è diventato volto del Tg1 e infine conduttore di Unomattina, il programma mattutino di Rai 1, dove è rimasto al timone dal 1994 fino al 2008. È stato durante questi anni che il giornalista è diventato un’icona della televisione italiana. Il suo stile affabile, a tratti goffo e sempre simpatico, lo ha reso un personaggio amatissimo dal pubblico. Ma che fine ha fatto oggi? (Continua dopo le foto)

Luca Giurato dopo “Unomattina”

Luca Giurato è sempre piaciuto specialmente per le sue gaffe. La sua spontaneità unita alla sua presenza accogliente e il suo volto familiare sono stati fondamentali nel rendere Unomattina un appuntamento irrinunciabile per molti italiani. Dopo il 2008, ultimo anno alla conduzione del rotocalco mattutino di Rai 1 è stato ospite fisso di diversi show, tra cui Domenica In e La Vita in Diretta si è sempre prestato con ironia a giocare con la sua immagine di conduttore sbadato. “Ho ancora il mio fascino, non so se sono un latin lover, sicuramente sono un lover”, ha detto scherzando in una delle sue ultime apparizioni a Domenica Live che risale al 2017. Come vive oggi all’età di 84 anni?

