Il figlio di Bossetti al “Grande Fratello”: emerge la verità sulla vicenda

La notizia aveva fatto in poche ore il giro del web. A lanciare la bomba ci aveva pensato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva rivelato che il figlio di Massimo Bossetti, che per la legge italiane è l’assassino di Yara Gambirasio, sarebbe stato contattato dalla redazione del Grande Fratello per partecipare al reality. Ora è stata fatta chiarezza sulla vicenda. (Continua dopo le foto)

Il gossip lanciato da Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, ospite di una puntata del podcast Gurulandia, ha parlato di diversi temi tra i quali la separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello, alcuni gossip legati alla Serie A e anche del figlio di Massimo Bossetti. Tutto è partito quando uno dei conduttori gli ha chiesto un parere sulla serie tv che ha spopolato su Netflix: Il Caso Yara. Fabrizio Corona ha preferito astenersi dall’entrare nel dettaglio della vicenda giudiziaria, in compenso ha fatto una rivelazione bomba. L’ex re dei paparazzi ha fatto sapere che il figlio di Massimo Bossetti sarebbe stato contattato da Mediaset per partecipare al Grande Fratello. (Continua dopo le foto)

Le parole di Fabrizio Corona sul figlio di Bossetti

La notizia ha stupito tutti e in poco tempo ha fatto il giro del web. “Il figlio di Massimo Bossetti è stato tartassato per sei mesi da Mediaset per partecipare al Grande Fratello e gli hanno offerto una cifra esorbitante. Lui ha rifiutato. Chapeau. È un grandissimo segno di valore. Avrebbe fatto scalpore per il suo cognome”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi. Ma quanto c’è di vero nella vicenda? Veramente il Grande Fratello avrebbe offerto una “cifra esorbitante” al figlio di Massimo Bossetti?

