Eriksson, bufera dopo la sua morte: interviene l’ex e ci va giù pesante

La morte di Sven Goran Eriksson ha scosso il mondo intero. Conosciuto da tutti come un gentleman, una delle sue ex compagne pare non conservi un bel ricordo di lui. In un post pubblicato su Instagram, l’ex modella e conduttrice televisiva Ulrika Jonsson dimostra di avere ancora un certo rancore nei suoi confronti. (Continua…)

Morto Sven Goran Eriksson

Ieri, lunedì 26 agosto 2024, è morto Sven Goran Eriksson. L’ex allenatore era da tempo malato di tumore al pancreas. L’annuncio della malattia è arrivato lo scorso gennaio durante un’intervista alla radio svedese SR P1. Eriksson purtroppo non poteva essere operato e dichiarò che nel migliore dei casi sarebbe rimasto in vita al massimo per un altro anno. Il suo cammino, invece, si è interrotto prima, appena sette mesi dopo l’intervista. Adesso, dopo la sua morte, emergono sulla sua figura, sia professionale che privata, numerosi retroscena. Uno in particolare è stato svelato dalla sua ex compagna. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)