L’annuncio inaspettato e che ha sconvolto tutti quanti è arrivato attraverso una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera: Oliviero Toscani ha una malattia incurabile e si sta sottoponendo ad un trattamento sperimentale. A diagnosticargli la malattia, l’amiloidosi, è stato un medico di Pisa, Michele Emdin. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e in che consiste questa cura a cui ha deciso di sottoporsi. (Continua a leggere dopo le foto)

Oliviero Toscani, la notizia dopo l’annuncio della malattia: interviene il medico

Oliviero Toscani ha una malattia incurabile e si sta sottoponendo ad un trattamento sperimentale. Il fotogrago ha nello specifico l’amiloidosi, ovvero, come spiega il Centro per lo studio delle amiloidosi sistemiche nel portale dedicato, un gruppo di malattie rare causate dall’accumulo di proteine prodotte dal nostro organismo, che si depositano negli organi vitali sotto forma di piccole fibre e li danneggiano. Toscani ha dichiarato al Corriere: “Sto vivendo un’altra vita. Vengo da una generazione, quella di Bob Dylan, dove eravamo forever young, il pensiero di invecchiare proprio non c’era. Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80”. E’ successo “un po’ prima di un anno fa. Alla fine di giugno mi sono svegliato con le gambe gonfie, ero in Val d’Orcia. Ho cominciato a fare fatica a camminare. In pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore. Non c’è cura”.

