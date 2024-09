Ilary Blasi, lo scontrino al rientro dalle vacanze fa discutere – Cosa combinano i vip nella loro quotidianità? È una domanda che da sempre tormenta la gente comune. Prendiamo Ilary Blasi, ad esempio. L’ex moglie di Francesco Totti ha appena terminato di trascorrere le sue meravigliose vacanze estive. Dopo aver condotto Battiti Live, infatti, la showgirl si è concessa un periodo di riposo in giro per il mondo. È stata proprio l’ex letterina di “Passaparola” a condividere sui social alcuni scatti che la ritraggono al mare in un hotel di lusso a Mykonos, in Grecia. Rientrata dalle ferie lei ha ripreso la sua routine e c’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione di tanti. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Briatore operato al cuore, cos’è il tumore che lo ha colpito: i sintomi

Leggi anche: Flavio Briatore irriconoscibile a Cartabianca e spaventa la Berlinguer: cosa gli sta succedendo

Ilary Blasi, lo scontrino al rientro dalle vacanze non passa in sordina

Cosa fanno i vip lontani dai riflettori? Conducono una vita normale? In un recente scatto su Instagram Ilary Blasi ha postato uno scontrino molto lungo, mostrando ai suoi followers una lista di cose prese al supermercato proprio al rientro dalle ferie. A non passare in sordina è stato il totale della spesa, che ammonta a circa 600 euro. Aveva il frigo vuoto? Questo l’interrogativo di qualche fan. Ma non solo… (continua a leggere dopo le foto)

Ilary Blasi torna a Roma e fa una spesa da 600€ pic.twitter.com/8144TpNEN3 — disagiotv (@disagio_tv) September 2, 2024

Ilary Blasi, lo scontrino al rientro dalle vacanze divide

Cosa ha comprato la famosa conduttrice? Come era facile intuire, tra gli alimenti acquistati da Ilary Blasi ci sono soprattutto cibi salutari come fiocchi di latte, verdure, snack leggeri e pesce fresco. Ma anche cose che si trovano in qualsiasi casa italiana, quali burro, passata di pomodoro, prosciutto cotto e crackers. La cifra del totale, decisamente importante, com’è altrettanto facile immaginare, ha fatto infuriare più di qualcuno sui social. I calamari sono costati 40 euro, poi comparivano la trota e il salmone, cibi non proprio economici. Specie in tempi di crisi, difficili come i nostri, era più che naturale che gli utenti si infuriassero per la cifra clamorosa. Per fortuna la Blasi gode di un folto seguito: i suoi fan si son subito dati da fare a difenderla dalle critiche.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva