Achille Costacurta, la decisione di Martina Colombari e papà Billy spiazza

Achille Costacurta ha creato non poche polemiche negli ultimi tempi. Il giovane, figlio dell’ex Miss Italia Martina Colombari e di Billy Costacurta, è stato al centro del gossip quest’estate dopo alcuni commenti poco eleganti nei confronti della sua mamma e di storie Instagram sospette. Il suo profilo Instagram non è più attivo, ma lo è quello TikTok, dove ancora Achille pubblica diversi contenuti. E spunta un’indiscrezione sul giovane che ha spiazzato tutti: i suoi genitori avrebbero presto una decisione importante. (Continua dopo le foto)

Le polemiche su Achille Costacurta

Il mese scorso, Achille Costacurta ha postato delle storie social che lo vedevano con della droga. Poi sono spuntati dei commenti alle foto della madre con delle pesanti offese. Ma non è finita qui. Dopo che è esplosa la polemica, il giovane è sparito da Instagram ma non da TikTok, dove ha pubblicato dei contenuti, usando appellativi molto discutibili sui due genitori “sugar daddy” e “sugar mummy”. E ora l’attrice e il compagno avrebbero preso una decisione particolare. (Continua dopo le foto)

Achille Costacurta è in Sud America

Come dicevamo, Achille Costacurta non è più attivo su Instagram, ma su TikTok ha un profilo che aggiorna quotidianamente. Chi lo segue, infatti, sa benissimo che da tempo si trova in Sud America, più precisamente, il giovane ha viaggiato tra la Colombia e il Brasile. Il figlio di Costacurta e della Colombari aveva postato giorni fa un suo video con la bandiera del Brasile. Ma perché si trova lì? A spiegarlo ci ha pensato Alessandro Rosica, conosciuto come l’investigatore social, che ha lanciato un’indiscrezione bomba.

