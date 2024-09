Morte di Luca Giurato, la gaffe del Tg1 non passa inosservata: c’entra Mara Venier

Luca Giurato è morto a 84 anni stroncato da un infarto mentre si trovava in vacanza a Santa Marinella, in Lazio. La notizia è stata confermata dalla moglie, la giornalista Rai Daniela Vergara. Il Tg1 ha dedicato oggi, giovedì 12 settembre 2024, ampio spazio al giornalista e conduttore tv, ma durante un servizio è apparsa una gaffe che i telespettatori più attenti hanno notato e riportato sui social. C’entra Mara Venier. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Mara Venier, il messaggio di cordoglio per Luca Giurato

Tra i primi ad esprimere il proprio dolore per la tragica morte di Luca Giurato c’è Mara Venier, che con lui ha condotto nel 1996 un’edizione di Domenica In. A fine stagione Mara Venier si è rotta un ginocchio dopo che Giurato l’aveva fatta cadere a terra tentando di prenderla in braccio. “Ho perso Luca, è un pezzo della mia vita. Un legame affettivo fortissimo. Per me oggi è una giornata di dolore vero. Un legame fortissimo durato tutti questi anni. Abbiamo vissuto la prima Domenica In dove lui mi ha voluto, mi aveva visto in un programma di Luciano Rispoli. Gli volevo molto bene. A parte la riconoscenza del lavoro perché grazie a lui è accaduto tutto nella mia vita professionale, però c’era un bel legame. Tante risate, tanti episodi. Era un signore e un uomo molto sensibile”, le sue commoventi parole al Tg1. (Continua dopo le foto)

La scomparsa di #LucaGiurato: una fortissima amicizia, oltre al legame professionale, univa Luca Giurato e #MaraVenier, che proprio a lui deve il suo esordio alla conduzione di "Domenica In". Il suo ricordo al Tg1.#Tg1 Flavia Lorenzoni pic.twitter.com/21PYj6NgcZ — Tg1 (@Tg1Rai) September 11, 2024

Luca Giurato, addio ad un mito

Luca Giurato ha iniziato la sua carriera come giornalista, poi come autore televisivo. Negli anni 90 la sua popolarità però ha avuto un’impennata grazie al passaggio alla televisione. Dalle prime apparizione nella rassegna stampa del Tg1 notte, poi la conduzione di Domenica In insieme a Mara Venier. Luca Giurato poi ha preso il tumore di diverse edizioni di Unomattina mentre nel 2008, sempre accanto a Mara Venier, è stato opinionista de L’Isola dei famosi e anche in altri programmi. Luca Giurato è ricordato in modo particolare per il suo modo di fare ruspante e, come lo descrive il Tg1, “simpaticamente sbadato”. Proprio per questo, la gaffe del telegiornale ha fatto ridere i telespettatori.

