Lorenzo Biagiarelli, si scopre tutto sul compagno di Selvaggia Lucarelli – In questi giorni il nome di Lorenzo Biagiarelli è tornato alla ribalta per via della tragica scomparsa di Giovanna Pedretti, la proprietaria della pizzeria “Le Vignole”, che si sarebbe tolta la vita nei giorni scorsi, non sopportando le critiche piovute addosso sui social. Il giovane ha risposto così alle accuse arrivate nelle ultime ore: “Mi dispiace moltissimo della morte della signora e il mio pensiero va alla sua famiglia. Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in una storia, grande o piccola che sia, dovesse temere questo epilogo, a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social”. Ma cosa sappiamo davvero del food blogger? Di seguito tutte le curiosità sul compagno di Selvaggia Lucarelli. (continua a leggere dopo le foto)

Lorenzo Biagiarelli, tutte le curiosità sul compagno di Selvaggia Lucarelli

Lui la sua vita l’ha sintetizzata così: «Lorenzo Biagiarelli nella sua prima vita era una sedicente rockstar. Nella seconda, immersa tra pentole e coltelli, cucina, viaggia e racconta il cibo sulle pagine del suo blog». Nato nel 1990 a Cremona, è cresciuto a Senigallia, dove i genitori avevano uno stabilimento balneare. Mentre studia Storia all’università, coltiva la passione per la musica, «ma non ho mai avuto la disciplina e il fuoco sacro». Con gli anni ha scoperto di avere un altro grande amore: «Quando ho capito che non avrei voluto fare altro che andare tutti i giorni al mercato a comprare il cavolo fresco e a scoprire nuove conserve cinesi mi è stato subito chiaro quello che mi piacesse. Selvaggia mi ha semplicemente suggerito di trasformare la passione in lavoro, e così ho fatto», ha raccontato Biagiarelli. (continua a leggere dopo le foto)

Chi è Lorenzo Biagiarelli: carriera, vita privata e curiosità sul food blogger

L’approdo in tv nel 2019, quando è stato chiamato a vestire i panni di giudice di uno spin-off di «Cortesie per gli Ospiti», dedicato nello specifico al mondo dei Bed and Breakfast. Dopo aver scritto un libro dal titolo “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare”, nel 2020 è diventato presenza fissa al programma di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”, su Rai 1. La rubrica che tiene nello show si chiama “Il signore degli aneddoti”. Nel 2022 l’abbiamo visto tra i concorrenti di “Ballando con le stelle”, il dancing show condotto da Milly Carlucci, in cui è giurata la sua compagna Selvaggia Lucarelli. (continua a leggere dopo le foto)

La storia d’amore con Selvaggia Lucarelli (tra i due 16 anni di differenza)

«Uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85…», ha raccontato Selvaggia Lucarelli, parlando del divario anagrafico che la separa da Biagiarelli. Tra i due sarebbe stato un colpo di fulmine. La loro relazione ha preso il via dopo la fine del matrimonio nel 2007 della giornalista con Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano, da cui nel 2005 è nato il figlio Leon. La giornalista ha raccontato che Lorenzo l’avrebbe conquistata grazie a una nota audio in cui Biagiarelli cantava Pensiero dei Pooh. Per il primo appuntamento il food blogger pare abbia invitato la Lucarelli a casa sua. Il piatto forte della serata? Un risotto alla parmigiana con petto d’anatra alle prugne. I due stanno insieme da otto anni e convivono a Milano.