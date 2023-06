Lorella Cuccarini è una conduttrice televisiva, ballerina, cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana. La Cuccarini negli ultimi anni è diventata un volto noto di Canale 5 grazie al suo ruolo di professoressa nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il talent si è concluso e così Lorella può godersi le sue vacanze estive. La conduttrice ha deciso di condividere con i suoi followers su Instagram alcuni momento di questa sua avvenutura sotto il sole di questa estate 2023, ma uno scatto postato sui social ha scatenato la cattiveria degli haters, i quali l’hanno sommersa di critiche. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)

Lorella Cuccarini sommersa di critiche dopo questo scatto: è bufera sui social

In vacanza nel golfo di Orosei, Lorella Cuccarini ha deciso di esibire il suo fisico scolpitissimo su Instagram. La sua perfetta forma fisica è il frutto di una costanza inscalfibile, tra la dieta bilanciata e una passione (da sempre) per il workout. Dalla danza all’allenamento Calisthenics, fino all’alimentazione seguita dal nutrizionista esperto Sacha Sorrentino. La Cuccarini si dedica ogni giorno a forgiare la versione migliore di se stessa. “Combatto con una me dentro, che ha 30 anni, e ha ancora voglia di spaccare il mondo”, ha spiegato in una recente intervista “e una me fuori, che ne ha 57, ed è un po’ più assennata. Il problema sono i recuperi: recuperare a questa età è un po’ più complicato”. Le sue foto in costume, però, hanno accesso l’ennessimo dibattito sui social su cosa è giusto mostrare a una certa età e cosa no. Se da un lato ha ricevuto una marea di complimenti, dall’altra non sono mancate le critiche degli haters. Per molti la conduttrice dovrebbe lanciare altri tipi di messaggi, evitando di mostrare solo la forma fisica.

Ovviamente i fan di Lorella l’hanno subito difesa e tra i vari commenti a suo favore si legge: “Ma perché invece le donne che la criticano non gioiscono e non si inorgogliscono di una donna vicino ai 60 anni abbia il diritto e la libertà e l’orgoglio di mostrarsi in tutto il suo splendore? E che faccia sfoggio di anni di attività fisica, di autodisciplina nell’alimentare il proprio corpo in modo salutare? Donne siate orgogliose della bellezza delle altre donne”. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità su di lei

Lorella Cuccarini, classe 1965, è una conduttrice televisiva, ballerina, cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana. Scoperta da Pippo Baudo che l’ha voluta al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Rai 1 Fantastico 6 e Fantastico 7, rispettivamente del 1985 e 1986, è passata successivamente alla Fininvest (l’attuale Mediaset) nel varietà Odiens di Antonio Ricci, la cui sigla, La notte vola, ha riscosso particolare successo. Negli anni novanta ha formato un sodalizio professionale con Marco Columbro, con il quale ha condotto diverse edizioni di varietà come Paperissima e Buona Domenica. Nel 1993 ha condotto, assieme a Pippo Baudo, il Festival di Sanremo, al quale ha poi partecipato anche come cantante in gara nell’edizione del 1995. Ha proseguito l’attività canora interpretando le sigle dei programmi da lei condotti e dal 1994 è testimonial della maratona televisiva a scopi benefici Trenta ore per la vita.

In seguito è stata attiva anche in teatro, prendendo parte a diversi musical e spettacoli di successo. Ha preso parte come attrice a diverse fiction televisive tra cui Piazza di Spagna (1992), Amiche (2004), Lo zio d’America 2 (2006) e L’isola di Pietro 2 (2018). Per quanto riguarda la sua vita privata, Lorella Cuccarini è sposata dal 3 agosto 1991 con Silvio Capitta, produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production, conosciuto anche con lo pseudonimo di Silvio Testi (nato nel 1954), dal quale ha avuto quattro figli.