Leclerc: “Sogno il Mondiale con la Ferrari. E ci stiamo lavorando”

Leclerc, durante il Festival dello Sport di Trento, ha espresso con chiarezza le sue ambizioni future al volante della Ferrari. “C’è ancora tanto lavoro e lo voglio fare con la Ferrari e diventare campione del Mondo”, ha detto il pilota monegasco. “È il mio sogno da quando mi sveglio la mattina”. Leclerc ha ribadito il suo impegno nel cercare di raggiungere questo obiettivo il prima possibile, sottolineando come per arrivarci stia dando il massimo insieme alla squadra.

A Sunday I’ll forever remember 🇮🇹❤️

New vlog on my YouTube 🙂https://t.co/gSw0oNen4z pic.twitter.com/kBoFWjzPU1 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) October 9, 2024

Riflettendo sulla stagione attuale, Leclerc ha affermato: “Non è stata una stagione facile, anzi. è stato un anno difficile ma positivo. Siamo cresciuti tanto, con l’obiettivo di tornare a vincere. E lo abbiamo fatto in Australia con Sainz e a Monaco con me”. Il pilota ha anche menzionato le sfide affrontate, e ha mostrato ottimismo sulla possibilità che la Ferrari riesca a colmare il divario con McLaren e Red Bull.”Ci stiamo provando, ma dobbiamo ancora fare dei passi avanti”.

“Vincere a Monaco e a Monza erano due dei miei sogni”, ha affermato Leclerc. Che ha poi espresso il desiderio di conquistare il Mondiale con la Ferrari nel più breve tempo possibile. Il pilota del cavalluno rampante ha descritto il suo stato d’animo attuale. E ha detto che è simile a quello del suo primo anno in Formula Uno: “Mi sento come al primo anno in termini di passione e motivazione, poi si cresce come pilota e come persona, ma la passione è sempre rimasta la stessa”.

Leclerc: “Da Hamilton tanto da imparare”

Leclerc ha parlato del suo futuro compagno di box, Lewis Hamilton: “Non vedo l’ora che arrivi. Ogni compagno ha punti deboli e forti da cui imparare. Lui avrà pochissimi difetti e sarà una grande opportunità per crescere”. Accanto a Leclerc c’era il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, che ha parlato della stagione attuale, definendola “strana e lunga”. “Ci sono stati momenti fantastici dove abbiamo vinto e anche un periodo difficile. C’è ancora molta strada da percorrere, ma abbiamo molti obiettivi che possiamo raggiungere”.

Vasseur ha elogiato Leclerc per le sue prestazioni nelle ultime gare, affermando che per il futuro “tutto è possibile”. Riguardo a Hamilton, Vasseur ha spiegato che “stranamente non è stato difficile portarlo a Maranello”. E ha aggiunto che il pilota inglese ha sempre avuto in mente l’idea di correre per la Ferrari. “La cosa più importante è la performance, e lui sta venendo in Ferrari per questo. Ho la sensazione che possiamo avere la macchina giusta per un’ottima performance”.

Leggi anche: