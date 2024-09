Home | Gp Azerbaijan, Leclerc in pole davanti a Piastri, seconda fila per Sainz e Perez

Gp Azerbaijan Ferrari in pole con Leclerc, seconda fila per Sainz e Perez. Il pilota monegasco del cavallino ha conquistato la pole position a Baku, la sua quarta consecutiva in questo circuito, con un tempo di un minuto, 41 secondi e 365 millesimi. Oscar Piastri partirà dalla prima fila, ma è stato distanziato di 321 millesimi da Leclerc.

Carlos Sainz partirà dalla seconda fila, seguito da Sergio Perez sulla Red Bull, che è stato più lento dello spagnolo di soli otto millesimi. George Russell con la Mercedes si qualifica in terza fila, con Max Verstappen in una posizione deludente, staccato di 658 millesimi dalla pole position. Lando Norris ha avuto una qualifica disastrosa, interrotta da bandiere gialle che hanno compromesso il suo ultimo tentativo e lo hanno relegato alla nona fila della griglia di partenza, accanto a Valtteri Bottas sulla Stake F1 Sauber. Esteban Ocon, responsabile delle bandiere gialle che hanno influenzato negativamente Norris, si trova dietro insieme a Guanyu Zhou, penalizzato e con possibilità di partire dalla corsia box.