Quanti gioielli in vendita per il Lecce: Hjulmand il più richiesto

I giallorossi proveranno a trattenere i tanti giocatori richiesti da altre squadre. Pantaleo Corvino cercherà di coniugare l’esigenza di fare cassa con quella di accontentare il nuovo allenatore Roberto D’Aversa. D’altra parte però qualche cessione eccellente servirà per finanziare il mercato in entrata. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Morten Hjulmand in azione con la maglia del Lecce (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Le big sui talenti del Lecce

Su Banda ci sono gli occhi di mezza Serie A. Milan e Juventus cercano esterni in rampa di lancio e il classe 2001 dello Zambia ha dimostrato di avere un buon potenziale in prospettiva futura. Con 6 milioni di euro la trattativa si può chiudere, ma bisogna fare attenzione al tassello da extra comunitario che complicherebbe i piani di molti club. Diverso il discorso per Pablo Rodriguez, di passaporto spagnolo, sul quale c’è la Fiorentina per rinnovare il reparto avanzato.

Hjulmand conteso in Serie A

Il pezzo più pregiato è però Hjulmand, entrato nei radar di Inter e Milan. Kjaer lo ha segnalato alla società rossonera, orfana da poco di Tonali volato a Newcastle. Proprio il buco in mediana potrebbe essere colmato dal danese, che però ha suscitato anche l’interesse di Marotta. Qualora Brozovic o Asllani dovessero partire, il giallorosso diventerebbe un obiettivo concreto dell’Inter. Corvino chiede non meno di 15 milioni di euro, tuttavia l’inserimento di contropartite tecniche con il favore di D’Aversa potrebbero far abbassare la richiesta.

