Lecce, Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore: ufficiale

Il Lecce ha ufficialmente nominato Roberto D’Aversa come nuovo allenatore: l’ex Parma sostituisce Baroni, diretto al Verona

Il Lecce ha scelto Roberto D’Aversa come nuovo allenatore: contratto di un anno per l’ex tecnico di Parma e Sampdoria con opzione di rinnovo nel caso di salvezza. D’Aversa sostituirà in panchina Marco Baroni, tra i protagonisti della permanenza in A dei salentini, vicino a diventare nuovo tecnico dell’Hellas Verona.

Ad accompagnare D’Aversa nella nuova avventura in Puglia ci sarà il suo storico allenatore in seconda Andrea Tarozzi, nel ruolo di collaboratori tecnici Salvatore Sullo e Simone Greco (anche Match analyst); preparatori atletici Danilo Massi e Giovanni De Luca, preparatore dei portieri Luigi Sassanelli. L’ultima esperienza di D’Aversa in panchina è durata da luglio 2021 a gennaio 2022 alla guida della Sampdoria. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Roma trainer Jose Mourinho and Sampdoria trainer Roberto D’Aversa during the Roma-Sampdoria match at the stadio Olimpico. Rome (Italy), December 22nd, 2021 (Photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Asse Lecce-Milan per l’attacco

Uno dei protagonisti della passata salvezza dei salentini è stato Lorenzo Colombo, autore del gol decisivo alla penultima giornata, che però è rientrato al Milan dopo il prestito della passata stagione. Un’operazione che ha permesso alla società di Pantaleo Corvino di guadagnare 500 mila euro con il contro-riscatto esercitato dai rossoneri, formula che i salentini vorrebbero utilizzare anche per l’acquisto a titolo temporaneo di Marco Nasti, di proprietà sempre del Milan ma nella passata stagione in prestito al Cosenza.

Girandola di allenatori

Sono diversi i cambi di panchina avvenuti nella giornata di oggi: Andrea Pirlo ripartirà dalla Serie B, sarà il nuovo tecnico della Samp; Marco Baroni, ex Lecce, sostituirà Zaffaroni alla guida dell’Hellas Verona.