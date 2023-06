La Sampdoria sceglie Pirlo come nuovo allenatore

La Sampdoria ha scelto Andrea Pirlo come nuovo allenatore per tentare la scalata dalla Serie B. Superato l’ex Frosinone Fabio Grosso

La Sampdoria è pronta ad annunciare il proprio nuovo allenatore: Andrea Pirlo. L’ex Juve e Milan è pronto alla nuova avventura sulla panchina doriana per tentare di raggiungere quanto prima la Serie A dopo l’esperienza vissuta in Turchia alla guida del Karagumruk.

Leggi anche: Approvato il bilancio, la Sampdoria riparte: i dettagli

Leggi anche: Sampdoria venduta, Mancini dedica un messaggio a Vialli: tifosi commossi

I blucerchiati hanno raggiunto l’intesa con Pirlo sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno, un accordo fortemente cercato da Radrizzani e accolto con entusiasmo dal tecnico italiano che è già arrivato a Genova per apporre la firma sul contratto. Pirlo ha superato in volata un altro ex Campione del Mondo accostato da diverse settimane alla panchina dei genovesi: Fabio Grosso che aveva dato l’addio al Frosinone dopo la promozione in Serie A ottenuta nella passata stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

BARCELONA, SPAIN – JUNE 04: Andrea Pirlo of Jijantes FC looks on during the round 5 of the Kings League Infojobs match between Pio FC and Jijantes FC at CUPRA Arena on June 04, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)

Prima esperienza in B

Per Andrea Pirlo si tratta della prima esperienza in Serie B: dopo essere stato scelto inizialmente per allenare la Juventus Under 23, l’ex Milan è stato subito promosso da Andrea Agnelli come tecnico della prima squadra. La sua esperienza in bianconero si è tuttavia conclusa dopo una stagione venendo sostituito da Massimiliano Allegri. Dopo un anno sabbatico, nel giugno 2022 ha intrapreso la sua prima esperienza estera sedendosi sulla panchina del Karagumruk.