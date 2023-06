Il Verona ha deciso che sarà Marco Baroni il prossimo allenatore del club. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa economica

Baroni Verona. Il Verona ha deciso che sarà Marco Baroni il prossimo allenatore del club. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa economica per quanto riguarda il contratto che andrà a firmare il nuovo tecnico. (CONTINUA A LEGGERE DOPO LA FOTO)

TURIN, ITALY – MAY 03: Marco Baroni, Head Coach of US Lecce, looks on prior to the Serie A match between Juventus and US Lecce at Allianz Stadium on May 03, 2023 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Baroni Verona: si lavora per l’accordo

Il Verona ha scelto di affidare la panchina a Marco Baroni. Le parti sono al lavoro in queste ore per raggiungere un’intesa economica sul contratto che legherà l’allenatore al club clivense. Dopo l’ufficialità arrivata oggi del Lecce con D’Aversa, l’Hellas Verona è rimasta l’unica squadra della Serie A ad avere ancora la panchina scoperta.

Nel frattempo sono diventate ufficiali le dimissioni di Marco Zaffaroni come mister del Verona. Questo il comunicato ufficiale del club: “Verona – Hellas Verona FC rende noto che mister Marco Zaffaroni ha comunicato alla società la volontà di non voler proseguire il proprio percorso sulla panchina gialloblù. Il Presidente Maurizio Setti, i Dirigenti e tutto il Club ringraziano mister Zaffaroni per il lavoro svolto dallo scorso dicembre e per il raggiungimento di una storica salvezza in Serie A. La società gialloblù gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

Il Lecce prende D’Aversa

Il Lecce ha scelto Roberto D’Aversa come suo nuovo allenatore per ripartire. Dopo la conclusione del rapporto con Marco Baroni, la società giallorossa ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo allenatore attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web. “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Roberto D’Aversa. Il tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di raggiungimento della salvezza”.