La Lega Serie A ha pubblicato il calendario della prossima stagione. La Coppa Italia inizierà già il 6 agosto con il turno preliminare, il campionato si fermerà quattro volte per gli impegni della Nazionale italiana. Respinta la proposta della Associazione Italiani Calciatori per dividere la giornata natalizia, non ci saranno soste per Natale e Capodanno come nel modello inglese.

Leggi anche: Presentato PUMA Orbita, il pallone ufficiale della prossima stagione

Leggi anche: Zaniolo: “Mi piacerebbe giocare alla Juve, anche senza Champions”

Non ci saranno le pause a Natale a Capodanno

Il campionato partirà il 20 agosto per finire il 26 maggio. La novità più grande rispetto agli ultimi anni è sulla riduzione dei turni nel mezzo della settimana: soltanto il 27 settembre le squadre scenderanno in campo per il turno infrasettimanale. La Serie inoltre si fermerà per l’Italia in quattro occasioni, ovvero il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo del 2024. Nessuna sosta natalizia, mentre la Coppa Italia comincerà il 6 agosto, con gli ottavi di finale a partire dal 6 dicembre per proseguire fino alla finalissima del 15 maggio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Allegri osserva un’azione di Dimarco nel corso di una sfida tra Juventus e Inter (Getty images)

Si riparte dal Napoli campione

Il Napoli è chiamato a difendere il titolo. Gli azzurri partono da campioni d’Italia in carica e dovranno fronteggiare la concorrenza di Inter, Milan e Juventus. Accanto al trio del nord potrebbero esserci anche la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri a giocarsi i primi quattro posti in classifica. Frosinone, Genoa e Cagliari sono le neopromosse che cercheranno di rimanere nella massima serie, mentre sarà agguerrita la lotta di squadre che si sfideranno per Europa League e Conference. Mercoledì 5 luglio avverrà la presentazione ufficiale della prossima stagione sui canali di DAZN, che come noto detiene i diritti televisivi anche per il 2023/2024.

Leggi anche: Napoli a colloquio con l’Atalanta: possibile maxi operazione