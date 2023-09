Lecce-Napoli 0-4: secondo poker azzurro consecutivo

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli di Garcia, che batte il Lecce

Leggi anche: Cardinale: “Il baseball applicato al Milan”

Leggi anche: NBA, Lillard lascia Portland e va ai Bucks: la trade

I giocatori del Napoli esultano dopo un gol al Lecce. (Photo by Donato Fasano/Getty Images)

Il Napoli ha aperto la settima giornata di campionato con una larga vittoria contro il Lecce: 4-0 il risultato finale. Seconda vittoria consecutiva e secondo poker per la squadra di Garcia, che al Via del Mare passa grazie alle reti di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano.

Una prestazione convincente quella messa in campo dagli azzurri, che salgono così provvisoriamente al terzo posto in classifica a quota 14 punti. Dopo i terremoti mediatici degli scorsi giorni, Osimhen è entrato in campo e ha segnato. Kvaratskhelia non è andato in gol, ma ha fornito una prestazione eccellente e sembra essere tornato ai livelli della stagione Scudetto. Non si salva quasi nessuno nel Lecce, che sbaglia completamente approccio alla partita e si lascia schiacciare da un Napoli ritrovato.

Napoli, le parole di Garcia

Intervenuto nel post-partita, il tecnico azzurro Rudi Garcia ha commentato la vittoria: “Stanno tornando tutti ad alto livello e questo aiuta ad avere continuità. Bene Anguissa e Kvara, Ostigard e Natan stanno crescendo, Osimhen e Gaetano sono entrati e hanno segnato”.