Ospiti famosi si raccontano con interviste, trattando i principali eventi dello spettacolo, attraverso aneddoti e anteprime. Non solo musica, cinema e televisione, ma anche letteratura e attualità. Inoltre, due giochi telefonici. Sono queste le caratteristiche alla base del La vuolta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la Balivo ha ospitato un’ex volto noto del GF, la quale ha fatto un annuncio molto importante. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Guenda Goria scoppia in lacrime a “La Volta Buona”: non se l’aspettava

Leggi anche: Maria Teresa Ruta, la confessione da brividi sulla figlia Guenda Goria

Leggi anche: Maria Teresa Ruta, fuori tutta la verità sui tradimenti di Amedeo Goria: cosa spunta sulla sua agenda

Leggi anche: Un fantasma al “GF”, la rivelazione choc di Grecia: “Mi ha abbracciata”

Guenda Goria è incinta, l’annuncio a “La Volta Buona”

Guenda Goria ha rivelato di essere incinta del suo primo figlio durante la puntata di La volta buona con Caterina Balivo. L’annuncio era stato dato qualche ora prima al settimanale Novella 2000: “Finalmente possiamo darvi la notizia che da mesi speravamo di potervi dare, ad Agosto saremo genitori del nostro primo bambino, la nostra felicità è assoluta”. La coppia, ospite da Caterina Balivo ha rivelato la gravidanza, tra l’emozione e le lacrime: “Sono un po’ emozionata, è stato un traguardo che per me è un miracolo. Oggi non siamo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che non avrei potuto avere figli in modo naturale, sono tre anni che ci proviamo, questo era il mio grande sogno. L’ultima gravidanza che ho avuto, quella extrauterina è stata una tragedia, mi ha messo in pericolo e sono viva per miracolo”. Nonostante tutto, oggi Guenda e il compagno Mirko sono al settimo cielo, pronti ad accogliere con tanto amore l’arrivo del loro primogenito a giugno. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sulla figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Guenda Goria è una musicista e attrice italiana. Nata a Roma nel 1988, è la figlia d’arte della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. Dopo essersi laureata, ha iniziato la sua carriera televisiv nel 2006 con la fiction Crimini e con la conduzione di un programma tutto suo su All Music, il Sun Splash Festival. In seguito ha preso parte ad alcuni reality televisivi come Raccomandati e alla settima edizione de L’Isola dei Famosi. Successivamente ha recitato nelle fiction Un passo dal cielo, Così fan tutte e Con il sole negli occhi. Nel 2023 ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show sostituendo sua madre Maria Teresa Ruta, costretta a saltare una puntata a causa di un problema di natura fisica. Per quanto riguarda la sua vita privata, Guenda Goria è stata fidanzata con l’imprenditore Stefano Rotondo. Nel 2021, durante una vacanza a Sharm El Sheikh, ha conosciuto il videomaker e attore Mirko Gancitano con cui ha iniziato una relazione. Ora lei e il suo compagno Mirko aspettano un bambino che hanno concepito in maniera naturale, senza ricorrere alla fecondazione assistita, procedura che le era stata prospettata dai medici dopo una gravidanza extrauterina per la quale ha dovuto subire l’asportazione di una tuba.