“La vita in diretta”, Alberto Matano cede la conduzione ai colleghi: chi prende il suo posto

La vita in diretta sta per arrivare alla fine della stagione e Albero Matano è pronto a cedere la conduzione ai colleghi: ecco chi prenderà il suo posto a partire da giugno.

La stagione di Matano in chiusura

Siamo alla fine di questa stagione televisiva e anche per il programma Rai La vita in diretta manca poco all’ultima puntata. L’appuntamento di chiusura dell’edizione invernale andrà in onda venerdì prossimo (il 31 maggio) e il conduttore Alberto Matano avrà occasione di salutare il suo pubblico. Durante tutta la stagione invernale, i telespettatori de La vita in diretta si sono sintonizzati su Rai 1 per seguire il format di attualità, cronaca e approfondimento che ospita nel suo studio nomi celebri. Un’abitudine che il pubblico potrà conservare anche in estate pur adattandosi a qualche cambiamento. (Continua a leggere dopo la foto…)

“La vita in diretta” versione estiva

Dopo la chiusura della stagione di Alberto Matano, i telespettatori non dovranno attendere molto perché da lunedì 3 giugno il programma rimarrà comunque in onda nella sua versione estiva. Il conduttore potrà “staccare” perché le redini del programma verranno affidate a una coppia di suoi colleghi. Ecco di chi si tratta e quali saranno i cambiamenti previsti.

