La Lazio propone il rinnovo a Felipe Anderson: i dettagli

Primi contatti tra la Lazio e Felipe Anderson per il rinnovo del contratto. Il brasiliano va in scadenza nel giugno del 2024 e Lotito vuole prolungare al più presto.

Il contratto di Felipe Anderson

Il contratto di Felipe Anderson è in scadenza nel giugno del 2024. Lotito non vuole farsi sfuggire a zero il giocatore e ha già iniziato i dialoghi per il rinnovo. Da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire il rapporto insieme: il brasiliano, tra l’altro, è pentito di aver lasciato Formello nel 2021 per andare a giocare nel West Ham. Rimane però il nodo economico, con la Lazio che offre ancora 2.5 milioni di euro e l’esterno che vorrebbe salire fino a 3.5 stagionali, magari sfruttando i bonus. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Anderson palla al piede lungo la fascia destra (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

La stagione del giocatore

In campionato il rendimento è stato sempre costante e i numeri confermano che la cura Sarri ha funzionato. In nove presenze un gol e quattro assist per un totale di 641 minuti giocati. In Champions League invece l’esterno offensivo non ha inciso, senza dare un contributo consistente nelle ultime due gare. Il giocatore però a 30 anni sembra voler fare una scelta di vita firmando l’ultimo contratto della carriera con la Lazio. Decisivo potrebbe essere Sarri, che lo ritiene una pedina fondamentale del progetto biancoceleste.

