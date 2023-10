Il derby di mercato per Thuram nell’ultima estate ha celato il bonus dell’Inter per l’agente del giocatore: 8 milioni di provvigione per strapparlo al Milan.

Un derby estivo di mercato per Thuram

L’Inter nella scorsa estate era riuscita a beffare il Milan mettendo sotto contratto Marcus Thuram. Il giocatore, svincolatosi dal Borussia M’Gladbach, aveva giocato al rialzo per accaparrarsi il miglior contratto possibile. I rossoneri erano in netto vantaggio, ad un passo dalla firma, quando poi si è inserito Marotta. L’attaccante quindi cambiò scelta firmando per i nerazzurri, dopo un breve colloquio telefonico con Simone Inzaghi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lautaro Martinez festeggia abbracciato da Marcus Thuram dopo la rete messa a segno contro la Fiorentina (Getty Images)

La commissione all’agente

In realtà nelle ultime ore è uscita l’indiscrezione secondo cui Marotta avrebbe offerto una ricca commissione al procuratore del giocatore. Si parla di 8 milioni di euro e 6 milioni di euro a stagione invece per l’attaccante. Il contratto è stato siglato fino al 2028, facendo salire la cifra complessiva dell’operazione a 38 milioni di euro netti in 5 anni. La questione della commissione è al centro dei discorsi all’interno della UEFA, che vorrebbe limitare la fuoriuscita di denaro dai circuiti interni del mondo del calcio per arricchire gli agenti di mercato.

