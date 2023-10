Gasperini ha parlato positivamente di Luis Muriel, facendo riferimento ad un patto fatto con il giocatore per questa stagione con l’Atalanta.

Gasperini e Muriel

In Europa League Luis Muriel è già a due reti in due gare giocate. Un buon bottino, per quanto in campionato non si possa dire lo stesso: solo una assist in Serie A e una manciata di spezzoni a partita in corso per un complessivo di soli 110 minuti. Sicuramente non è più in alto nelle gerarchie e il contratto in scadenza a fine stagione complica un po’ le cose. La doppietta contro lo Sturm Graz non è bastata però alla Dea per vincere nonostante la superiorità numerica. I bergamaschi rimangono comunque in testa al girone con tre punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Lukaku, tifosi dell’Inter pronti con 30mila fischietti

Leggi anche: Milan, Calabria fa arrabbiare Pioli nel post-Psg

Giorgio Scalvini esulta dopo un gol in Sporting Lisbona-Atalanta. (Photo by Zed Jameson/MB Media/Getty Images)

Le parole di Gasp

Gasperini a fine gara ha elogiato la prestazione del colombiano, con il quale ha stretto un patto per questa stagione che potrebbe essere l’ultima in maglia nerazzurra: “Con lui c’è un patto, che in questa stagione deve pensare di poter fare tanto anche se è in scadenza. Soprattutto nell’ultimo mese sta dando segnali positivi. Lo rivedo bene, stasera ha avuto spunti dei suoi. Deve lavorare bene, mettere un po’ di tono e togliere un po’ di peso: deve fare dei sacrifici e per adesso può farli. E’ ancora fortissimo quando sta bene” ha dichiarato Gasperini.

Leggi anche: Juventus, contro il Verona tornano titolari Vlahovic e Chiesa