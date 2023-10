Juventus, contro il Verona tornano titolari Vlahovic e Chiesa

Juventus: in occasione del prossimo turno di Serie A contro l’Hellas Verona Massimiliano Allegri ritroverà la coppia titolare in attacco composta da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Dusan Vlahovic festeggia con Federico Chiesa dopo aver segnato il primo gol durante la partita di Serie A tra Juventus e SS Lazio all’Allianz Stadium il 16 settembre 2023 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Buone notizie per la Juventus: in occasione della prossima partita di Serie A contro l’Hellas Verona, valida per la decima giornata, torneranno titolari nella formazione della Vecchia Signora sia Dusan Vlahovic che Federico Chiesa.

Entrambi sono partiti dalla panchina nell’ultimo match vinto contro il Milan (1-0) a San Siro in quanto reduci dai rispettivi problemi fisici, ma sabato sera partiranno dal primo minuto. 4 gol a testa siglati da entrambi finora in campionato. L’ultimo gol del bomber serbo è arrivato il 16 settembre, quando ha messo a segno una doppietta contro la Lazio. L’ultima rete di Chiesa invece risale alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Vlahovic e il Verona

Il Verona suscita nitidi e bei ricordi a Vlahovic. Il 6 febbraio del 2022 infatti, l’ex Fiorentina ha segnato al debutto con la maglia bianconera (su assist di Dybala), proprio contro gli scaligeri. In seguito sono arrivati 26 reti. In totale l’attaccante serbo ha collezionato 27 gol in 70 presenze con la maglia bianconera, con la media di una marcatura ogni 186 minuti.