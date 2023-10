Due bodyguard seguiranno Verstappen nel GP del Messico

Ci saranno alcune misure di sicurezza straordinarie per Max Verstappen in occasione del Gran Premio di Formula 1 in Messico. Il pilota olandese sarà seguito tutto il tempo da due bodyguard per impedire che i tifosi messicani possano metterlo in pericolo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Max Verstappen ascolta l’inno olandese dall’alto del podio (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images)

Max Verstappen sarà seguito ovunque da due bodyguard in occasione del prossimo Gran Premio di Formula 1 in Messico. La motivazione di questa scelta – presa dalla Red Bull – è da ricercare nella cerimonia del podio ad Austin, quando il pilota olandese ha ricevuto fischi e contestazioni da parte del pubblico messicano presente al Gran Premio in Texas.

I malumori su Verstappen

La scuderia austriaca teme che Verstappen possa essere preso come bersaglio dai supporter di casa: è infatti identificato come il responsabile del cattivo trattamento riservato dalla squadra al compagno di team Sergio Perez.

Il pilota olandese ha già ricevuto diverse minacce sui social e per questo motivo la Red Bull ha deciso di prendere la netta contromisura di assegnargli due guardie del corpo per la durata del weekend. Sarà seguito ovunque: sia all’interno che all’esterno del circuito Hermanos Rodriguez.